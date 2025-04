Eingesperrte Dame (73) raucht und pinkelt in Supermarkt

Eine 73-jährige Frau lebte unfreiwillig den Traum aller Kinder aus: Einmal in ein Supermarkt eingesperrt zu sein.

Im bayrischen Wolfratshausen wurden am Dienstag die Mitarbeiter eines Supermarktes beim Öffnen des Geschäfts überrascht. Sie waren nicht die ersten vor Ort. Die Mitarbeiter fanden eine Frau, welche unfreiwillig im Supermarkt übernachten musste.

Die Polizei staunte, was die Frau im Geschäft angestellt hat. Laut der Polizeimeldung hatte die Pensionistin Waren in vierstelligem Wert in einem mitgebrachten Koffer und mehrere Sackerln eingepackt. Neben dem hatte sie sogar Zigaretten und Alkohol im Wert von rund 100 Euro verbraucht.

Kein schönes "Geschenk"

Ein "Geschenk" hinterließ die Frau. Die Polizei teilte mit: "Zu guter Letzt verrichtete sie ihre Notdurft noch mitten im Laden." Sie meldeten, dass ein Teil der Waren in den Regalen daraufhin vernichtet werden musste.

Die Frau erkannte zu spät, dass sie eingesperrt worden war. Die 73-Jährige versuchte zu entkommen, aber das sei ihr nicht gelungen und ein Schaden ist entstanden.

Keine Unbekannte

Laut der Polizei war die Dame keine Unbekannte. "Die Dame war in dem Supermarkt bereits früher auffällig und hatte eigentlich ein Hausverbot", so die Polizei. Die Frau steht unter gerichtlicher Betreuung.

Die Nacht im Supermarkt hat der Dame nicht geschadet. Sie war erholt und körperlich fit und musste medizinisch nicht betreut werden. Die Konsequenzen für die 73-Jährige sind noch unbekannt.