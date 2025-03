Flammeninferno! Straßenbahn kracht in Tank-LKW

Schweres Zugunglück in Deutschland! Eine Straßenbahn ist in einen Tanklaster gekracht - die Folge war ein Flammeninferno und ein riesiger Polizei-Einsatz.

In Ubstadt-Weiher in Baden-Württemberg hat sich ein schweres Zugunglück ereignet. Eine Straßenbahn und ein Tank-LKW sind zusammengekracht. Beides ging sofort in Flammen auf.

Der Crash ereignete sich bei einem unbeschrankten Bahnübergang, als der Lastwagen die Gleise queren wolle.

Nach ersten Informationen ist eine Person schwerer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr besteht laut Polizei keine.