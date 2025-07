Flixbus nach Wien kippt um – 20 Menschen verletzt

Der Bus kam auf der Autobahn von der Fahrbahn ab und kippte um.

In der Nacht kippte ein Fernbus auf der A19 in Mecklenburg-Vorpommern um und verletzte 20 Menschen, darunter einen Schwerverletzten in Lebensgefahr. Der Flixbus der Linie Kopenhagen–Wien war gegen 2:40 Uhr nahe Röbel (Richtung Berlin) von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gestürzt. An Bord befanden sich 53 Passagiere und zwei Fahrer.

Ein Insasse war zwei Stunden lang eingeklemmt und musste schwer verletzt geborgen werden. Die unverletzten Fahrgäste wurden mit einem Ersatzbus nach Röbel gebracht. Die A19 bleibt vorerst voll gesperrt, die Unfallursache ist noch unklar.