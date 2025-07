Geisterfahrerin rammt Auto auf der A1 - erste Bilder

Die Lenker der beiden Autos wurden schwer verletzt - Bilder der Feuerwehr zeigen, wie heftig der Zusammenprall auf der West beim Mondsee war.

© FWKDO Mondsee Christian Stoxreiter

Oberösterreich. Der folgenschwere Geisterfahrer-Unfall ereignete sich konkret in den frühen Morgenstunden des Freitagsauf der Westautobahn (A1) bei Thalgau. Gegen 4.30 Uhr benutzte eine 51-jährige Niederösterreicherin versehentlich in einem Baustellenbereich statt der Auffahrt die Abfahrt auf die falsche Fahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw.

Bei dem Crash rammte die Geisterfahrerin das Fahrzeug eines 58-Jährigen aus Zell am Moos (OÖ) frontal. Beide Lenker wurden schwer verletzt, die Frau so schwer, dass es bis kurz vor 7.00 Uhr dauerte, bis die beiden Notärzte ihren Zustand so weit stabilisiert hatten, dass sie für den Rettungshubschrauber transportfähig war. Vier Feuerwehren mit 80 Florianis waren bei der Bergung der völlig demolierten Autos - deren Teile auf 100 Meter verstreut lagen - im Einsatz.

Die Horror-Karambolage löste einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften aus. Die Autobahn war etwa eine Stunde lang in beide Richtungen komplett gesperrt und danach nur eingeschränkt befahrbar.

© FWKDO Mondsee Christian Stoxreiter

© FWKDO Mondsee Christian Stoxreiter

Die Autobahn blieb bis in die Morgenstunden gesperrt, während die Aufräumarbeiten andauerten. Um kurz vor 7.00 Uhr konnte die A1 wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Staus lösten sich danach auf.