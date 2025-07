Feuerwehrmann bei Unwetter-Einsatz in NÖ verletzt

Ein 44-jähriger Feuerwehrmann ist bei einem Unwetter-Einsatz in Zemmendorf in der Gemeinde Raabs an der Thaya (NÖ) verletzt worden.

Der Mann musste am Donnerstagnachmittag ins Krankenhaus gebracht werden, wie das Bezirksfeuerwehrkommando Waidhofen an der Thaya berichtete. In der Gemeinde kam es nach starken Regenfällen zu mehreren Feuerwehreinsätzen. Private Regenmessstationen verzeichneten stellenweise in einer Viertelstunde rund 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Bei der Überflutung eines Bauernhofs in Zemmendorf konnten die Tiere rechtzeitig gerettet werden. Gegen 22.00 Uhr konnten die Einsätze der Feuerwehren abgeschlossen werden.