Getrennt zahlen? In DIESEM Lokal ist das jetzt verboten

In diesem italienischen Restaurant ist getrenntes Zahlen ab sofort tabu – Gäste zeigen überraschend viel Verständnis für die neue Regel.

Salvatore Marrazzo, Inhaber des „Accanto Semplicissimo“ im deutschen Esslingen, hat genug vom ständigen Kleinklein bei der Rechnung. Ein Aushang im Lokal macht nun klar: Getrennt zahlen ist nicht mehr erwünscht.

„Pingelige Diskussionen“ vermeiden

Es sei unter Gästen immer wieder zu Diskussionen gekommen, wer wie viele Gläser aus einer Flasche Wein getrunken habe. „Das kann bei großen Tischen schnell eine Stunde dauern“, sagt Marrazzo gegenüber der deutschen "Bild".

Gäste reagieren gelassen

Das Lokal ist seit 2018 beliebt, serviert Spezialitäten wie Seeteufel oder Kalbsbäckchen. Trotz des Verbots gebe es keine Beschwerden. Wer eine getrennte Rechnung vorher anmeldet, kann diese weiterhin erhalten.

Unterschiedliche Bezahlkulturen

Während in Deutschland das genaue Teilen der Rechnung üblich ist, gilt in Italien das Prinzip „alla romana“: Alle zahlen gemeinsam, oder einer lädt die Runde ein. Ernährungssoziologe Daniel Kofahl erklärt gegenüber "Bild": „Im Norden gilt das Teilen als Eigenverantwortung, im Süden stärkt gemeinsames Einladen die Freundschaft.“