Gardasee
© Getty

Gefährliche Mutprobe

Irre Challenge am Gardasee schockt Italien

24.08.25, 11:38
Teilen

Die Mutprobe hatte für einen jungen Iren dramatischen Folgen.

Eine gefährliche Challenge einer Gruppe junger Männer hat in der Nacht auf Sonntag in Gardone Riviera am Gardasee zu einem schweren Unfall geführt. Gegen 2.30 Uhr begannen einige Jugendliche, so zu tun, als würden sie sich vor vorbeifahrende Autos auf der Gardesana-Straße werfen. Während dieser "Mutprobe" wurde ein 27-jähriger Ire von einem Fahrzeug erfasst, wie lokale Medien berichteten.

Der Mann wurde sofort medizinisch versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus in Brescia gebracht. Sein Zustand ist ernst, aber er schwebt nicht in Lebensgefahr. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. Zuletzt waren in Italien wiederholt gefährliche Challenges von Jugendlichen im Zusammenhang mit herannahenden Autos gemeldet worden.

