Großeinsatz: Gefangenen-Revolte in Psychiatrie

In der forensischen Psychiatrie der LVR-Klinik in Bedburg-Hau (Nordrhein-Westfalen) ist es zu einer Gefangenen-Revolte gekommen.

Ein 27-jähriger, als gewalttätig eingestufter Patient rastete am Samstagvormittag aus, war offenbar stark alkoholisiert und verbarrikadierte sich, wie "Bild" berichtet. Wie er an Alkohol gelangte, ist unklar. Weitere Insassen solidarisierten sich mit ihm, errichteten Barrikaden und legten Brände – Mobiliar wurde in Brand gesteckt, aus dem Gebäude stieg Rauch auf. Die Polizei geht derzeit von fünf Randalierern aus.

Verdacht auf eine mögliche Geiselnahme

Es besteht der Verdacht auf eine mögliche Geiselnahme, weshalb sich Klinikpersonal teils in Sicherheit brachte und andere Insassen evakuiert werden.

Das SEK ist mit Spezialfahrzeugen, darunter einem Rampe-System (MARS) und per Hubschrauber eingeflogenen Kräften, im Einsatz. Die Lage ist weiterhin unübersichtlich, der Zugang zum gesicherten Bereich könnte über das Dach erfolgen.

Das Polizeipräsidium Essen hat die Einsatzleitung übernommen.