ZDF
© Getty

In Gaza

Hamas-Terrorist arbeitete fürs ZDF

27.10.25, 13:09
Der öffentlich-rechtliche Sender wird von einem Skandal erschüttert. 

Ein schwerwiegender Fall erschüttert derzeit das ZDF: Nach israelischen Angaben arbeitete ein Mitglied der Terrororganisation Hamas für eine Partnerfirma des Senders in Gaza. Wie die Bild berichtet, handelt es sich um einen 37-jährigen Mitarbeiter der Produktionsfirma Palestine Media Production (PMP), die seit Jahren im Auftrag des ZDF tätig war.

Laut dem israelischen Militär (IDF) war der Mann nicht nur Techniker, sondern auch Zugführer der Al-Qassam-Brigaden, dem bewaffneten Arm der Hamas. Israel präsentierte dem ZDF Beweise, die seine Mitgliedschaft und aktive Rolle innerhalb der Terrororganisation belegen sollen. Die IDF veröffentlichte dazu ein offizielles Statement, in dem der Mann namentlich genannt und als „Hamas-Terrorist“ bezeichnet wurde.

Hamas
© IDF

Bei Luftangriff getötet

Der Mitarbeiter war bei einem israelischen Luftangriff in Gaza getötet worden. Erst danach stellte sich laut israelischen Angaben heraus, dass er nicht nur für Medienproduktionen arbeitete, sondern zugleich Teil der Hamas-Struktur war.

Das ZDF bestätigte, dass der Mann für die Partnerfirma PMP tätig war, bestritt jedoch, bislang gesicherte Beweise für dessen Hamas-Mitgliedschaft gesehen zu haben. Der Sender forderte von Israel weitere Angaben wie Geburtsdatum und Identifikationsnummer, um eine mögliche Verwechslung auszuschließen. Gleichzeitig betonte das ZDF, es habe keine Hinweise darauf gegeben, dass der Mitarbeiter in Verbindung mit einer Terrororganisation stehe.

