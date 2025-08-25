Hamburger Hafen brennt: Explosionen und gigantische Rauchwolken - erste Verletzte

Dichter Rauch über Hamburg: In Veddel brennt eine Lagerhalle, es kommt zu Explosionen – die A1 ist gesperrt. Laut Polizei gibt es Verletzte. Es wurde eine Rauchgas-Warnung an die Bevölkerung ausgerufen.

Gegen 15.31 Uhr ging der Alarm ein: In einer Lagerhalle an der Müggenburger Straße in Hamburg-Veddel brach ein Feuer aus, wie die deutsche "Bild" berichtet.

Laut Feuerwehr brannte zunächst ein Auto – doch schnell griffen die Flammen auf weitere Teile über. Immer wieder waren laute Detonationen zu hören. Offenbar explodierten Gasflaschen, die in der Halle gelagert waren. Die Rauchsäule war kilometerweit sichtbar und breitete sich bis in angrenzende Firmengelände aus.

Großeinsatz der Feuerwehr

Die Hamburger Feuerwehr rückte mit mehreren Löschzügen, Drehleitern und einem Großaufgebot an. Der Brand ist weiterhin nicht unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauern an.

A1 gesperrt

Wegen herumfliegender Metallteile sperrte die Polizei die A1 beidseitig. Autofahrer müssen großräumig ausweichen, es kommt zu massiven Verkehrsbehinderungen. In dem Bereich gibt es auch Verletzte, wie die Polizei mitteilte. Mittlerweile gibt es auch eine Warnung an die Bevölkerung, den Ort wegen Rauchgas zu meiden. Die Bewohner in den betroffenen Gebieten sollen sämtliche Zugangswege zur Brandstelle freihalten, Fenster und Türen schließen und Lüftungen und Klimaanlagen abschalten.

Die Hamburger Feuerwehr rückte mit mehreren Löschzügen und Drehleitern an. Doch bislang können die Kräfte nicht direkt an den Brandherd vorrücken: Immer wieder fliegen durch Explosionen Metallteile durch die Luft. Nach ersten Angaben soll sogar bereits ein Einsatzfahrzeug getroffen worden sein.