17-Jährige außer Lebensgefahr
Sturz aus 2. Stock

17-Jährige außer Lebensgefahr

25.08.25, 15:54
Wie es zum Sturz kam, bleibt unklar.

Gute Nachrichten aus dem Linzer Krankenhaus: Die 17-Jährige, die in Vöcklabruck aus einem Hotelzimmer im zweiten Stock gestürzt war, ist außer Lebensgefahr und wurde von der Intensiv- auf die Normalstation verlegt.

Der Vorfall hatte am frühen Sonntagmorgen für Bestürzung gesorgt. Ein Zeuge hörte Hilferufe und entdeckte kurz darauf das schwer verletzte Mädchen vor dem Hotel. Nach der Erstversorgung wurde sie zunächst in Vöcklabruck behandelt, später nach Linz gebracht.

Wie es zum Sturz kam, ist weiterhin unklar. Die 17-Jährige ist noch nicht vernehmungsfähig. Ein Suizidversuch wird ausgeschlossen, Hinweise auf Fremdverschulden gibt es bisher nicht. Sie hatte mit einer Freundin im Hotel übernachtet, die laut eigenen Angaben nichts mitbekam.

