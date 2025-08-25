Sonntags-Zustellung kommt in Linz gut an

3.000 Pakete werden pro Sonntag zugestellt.

Seit Ende Juni liefert die Österreichische Post in Linz auch sonntags Pakete aus. Die erste Zwischenbilanz zeigt, dass durchschnittlich rund 3.000 Pakete pro Sonntag zugestellt werden. Insgesamt wurden in den vergangenen zwei Monaten etwa 12.000 Pakete an Sonntagen ausgeliefert. Laut einem Sprecher der Post AG ist die Nachfrage nach dem neuen Service groß, immer mehr Kunden nutzen das Angebot.

Für den zusätzlichen Liefertag wurden über 20 neue Mitarbeiter eingestellt, die von der Zustellbasis in Allhaming aus arbeiten. Die Arbeit am Sonntag sei für die Teams nichts Neues, da in den Logistikzentren rund um die Uhr gearbeitet wird. Damit kann die Post den gestiegenen Anforderungen gerecht werden und einen reibungslosen Ablauf der Sonntagszustellung gewährleisten.

Online-Riese Amazon ist größter Kunde

Der größte Kunde ist derzeit der Onlinehändler Amazon. Für die Sonntagszustellung erhebt die Post vom Versandhandel einen Aufpreis; ob und wie viel davon an Konsument:innen weitergegeben wird, entscheidet der jeweilige Händler. Mit der Einführung des zusätzlichen Liefertages reagiert die Post auf die veränderten Einkaufsgewohnheiten, bei denen Onlinebestellungen zunehmend flexibel zugestellt werden sollen.

Ausweitung wird jetzt geprüft

Die Sonntagszustellung gibt es neben Linz auch in Graz und Wien. Eine mögliche Ausweitung auf das umliegende Linzer Ballungsgebiet wird derzeit geprüft. Ziel ist es, den Service möglichst vielen Kund:innen zugänglich zu machen und gleichzeitig die Lieferkapazitäten effizient zu nutzen.