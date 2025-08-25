Upper Austria Ladies 2026 erstmals auf Sand

Ein stärkeres Spielerinnenfeld wird so erwartet.

Das WTA-Turnier Upper Austria Ladies in Linz wechselt 2026 vom Hallen-Hartplatz im Februar auf Sand und wird vom 5. bis 12. April im Design Center gespielt. Damit startet das Event am Ostersonntag die europäische Sandplatz-Saison und erhält größere Bedeutung direkt nach den Australian Open.

Turnierdirektorin Sandra Reichel freut sich über den neuen Termin vor dem Stuttgarter WTA500-Turnier und erwartet ein stärkeres Spielerinnenfeld. Der Ostermontag verspricht zudem viele Zuschauer und kleine Oster-Überraschungen. Turniergründer Peter Michael Reichel sieht die Premiere auf Sand als Chance, den Tennisstandort Linz zu stärken. Fans dürfen sich auf Weltklasse-Sandplatztennis bei der 35. Auflage Österreichs größtem Frauensport-Event freuen.