Neue Plakataktion mahnt zum Schulstart zur Vorsicht
Neue Plakataktion mahnt zum Schulstart zur Vorsicht

25.08.25, 13:31
Im Vorjahr wurden 59 Schüler auf dem Schulweg verletzt. 

Mit einer großen Plakataktion warnen AUVA und KFV zum Schulstart vor den Gefahren im Straßenverkehr. Unter dem Motto „Achtung! Wir sind wieder da!“ werden österreichweit 7.700 Plakate angebracht, davon rund 1.800 in der Steiermark. Ziel ist es, Verkehrsteilnehmer für die besondere Gefährdung von Kindern zu sensibilisieren.

Kinder können Distanzen und Geschwindigkeiten oft nicht richtig einschätzen, sind leicht ablenkbar und aufgrund ihrer Größe schlechter sichtbar. 2024 wurden in der Steiermark bei 48 Unfällen 59 Schüler auf dem Schulweg verletzt. Die Kampagne erinnert daran, in Schulumgebungen langsam und aufmerksam zu fahren und mahnt Eltern, den Schulweg mit ihren Kindern zu üben.

