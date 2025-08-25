Alles zu oe24VIP
Sturmmarkt öffnet wieder seine Pforten
© Stadt Salzburg/KK

Edelste Tropfen

Sturmmarkt öffnet wieder seine Pforten

25.08.25, 13:42
Teilen

Besucher können direkt vor Ort edle Tropfen probieren.

Am Mirabellplatz lädt auch heuer wieder der herbstliche Sturm-Markt zum Genießen ein. Österreichische Winzer präsentieren eine Auswahl edler Tropfen. Von Sturm und Jungwein bis hin zu Raritäten wie dem „Uhudler“ reicht die Palette. Dazu gibt es herzhafte Schmankerl, die den Markt in ein kleines Heurigenfest im Herzen Salzburgs verwandeln.

Besucher können nicht nur kosten, sondern auch direkt von Erzeugern Wissenswertes über die Rebe erfahren und die Produkte zu Ab-Hof-Preisen erwerben. Organisiert wird der Markt vom Marktamt der Stadt Salzburg. Geöffnet hat der Markt am 26. und 27. September sowie am 3. und 4. Oktober. Freitags von 11 bis 20.30 Uhr und samstags von 10 bis 20.30 Uhr.

