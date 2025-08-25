Alles zu oe24VIP
Kaiserstraße Wien
© Google Maps

Furchtlose Französin

Studentin (22) schlug Räuber in Wiener Bar in Flucht

25.08.25, 13:13 | Aktualisiert: 25.08.25, 15:28
Teilen

22-Jährige bewies Zivilcourage und nahm mit einer Angestellte die Verfolgung des Tschetschenen auf. Dank der doppelten Frauenpower konnte der 48-Jährige festgenommen werden.

Wien. Eine französische Austauschstudentin hat in der Nacht auf Montag einen Räuber in einer Weinbar in der Kaiserstraße im 7. Bezirk in die Flucht geschlagen. Der 48-Jährige hatte kurz vor Mitternacht das Lokal betreten und von einer Angestellten, die sich zu diesem Zeitpunkt allein in der Bar befand, Geld gefordert. Als er auch noch ein Messer zückte und die 27-Jährige bedrohte, rief diese um Hilfe. Die Austauschstudentin, die gerade an der Bar vorbeiging, bewies in dieser Situation viel Mut.

Klappmesser

Die mitgeführte Waffe des Tschetschenen.

© LPD Wien

Wie Anna Gutt, eine Sprecherin der Landespolizeidirektion, am Montag der APA schilderte, lief die 22-Jährige ins Lokal und kam der Angestellten zu Hilfe. Der Mann - ein gebürtiger Tschetschene - war vom Auftreten der furchtlosen Französin derart überrascht, dass er von seinem Vorhaben abließ und mit einer Flasche Likör, die er noch schnell an sich nahm, Richtung Innenstadt flüchtete.

Die junge Französin und die Angestellte nahmen die Verfolgung des verhinderten Räubers auf und verständigten per Handy die Polizei. Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt waren rasch zur Stelle. Sie konnten den Tatverdächtigen im Zuge einer Sofortfahndung anhalten und vorläufig festnehmen.

Bei der Personendurchsuchung zeigte sich, dass es sich beim versuchten Raub um einen Fall von Beschaffungskriminalität gehandelt haben dürfte. Der Tschetschene hatte diverse Gegenstände (Spritzen und dgl.) dabei, die auf regelmäßigen harten Suchtmittelkonsum hindeuten. Die mutmaßliche Tatwaffe - ein Klappmesser - sowie die entwendete Likörflasche konnten ebenfalls sichergestellt werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

