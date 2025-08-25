Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Paragleiter vor Start von Windhose erfasst - hochgewirbelt, tot
© TZ ÖSTERREICH / Trimmel (Symbolbild)

Gleitschirm-Drama

Paragleiter vor Start von Windhose erfasst - hochgewirbelt, tot

25.08.25, 10:12
Teilen

Ein 60-jähriger Deutscher wollte mit seinem Gleitschirm von einem Startplatz für Hänge- und Paragleiter im Bezirk Spittal/Drau ins Tal. Der Flugversuch endete tödlich.

Ktn. Passiert ist das Unglück, wie erst jetzt bekannt wurde, am Freitag um 14:02 Uhr. Der 60-jährige wollte im Gebiet der Gemeinde Berg im Drautal losfliegen. 

Nach Abschluss der Startvorbereitungen wollte der erfahrene Pilot den passenden Zeitpunkt, sich in die Lüfte zu erheben, abwarten. Währenddessen dürfte allerdings eine „Windhose“ den am Boden ausgelegten Gleitschirm erfasst und den Piloten in die Höhe gewirbelt haben. 

In weiterer Folge stürzte der Mann mit teils eingeklapptem Gleitschirm talwärts und kam etwa 30 Meter unterhalb des Startplatzes in einem steil abfallenden, felsdurchsetzten Gelände auf. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 60-Jährige noch an der Unfallstelle.

Im Einsatz stand die Bergrettung Oberes Drautal, die Beamten der Polizeiinspektion Greifenburg, die Rettung Greifenburg und der Notarzthubschrauber C7.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden