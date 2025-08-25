Paragleiter vor Start von Windhose erfasst - hochgewirbelt, tot

Ein 60-jähriger Deutscher wollte mit seinem Gleitschirm von einem Startplatz für Hänge- und Paragleiter im Bezirk Spittal/Drau ins Tal. Der Flugversuch endete tödlich.

Ktn. Passiert ist das Unglück, wie erst jetzt bekannt wurde, am Freitag um 14:02 Uhr. Der 60-jährige wollte im Gebiet der Gemeinde Berg im Drautal losfliegen.

Nach Abschluss der Startvorbereitungen wollte der erfahrene Pilot den passenden Zeitpunkt, sich in die Lüfte zu erheben, abwarten. Währenddessen dürfte allerdings eine „Windhose“ den am Boden ausgelegten Gleitschirm erfasst und den Piloten in die Höhe gewirbelt haben.

In weiterer Folge stürzte der Mann mit teils eingeklapptem Gleitschirm talwärts und kam etwa 30 Meter unterhalb des Startplatzes in einem steil abfallenden, felsdurchsetzten Gelände auf. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 60-Jährige noch an der Unfallstelle.

Im Einsatz stand die Bergrettung Oberes Drautal, die Beamten der Polizeiinspektion Greifenburg, die Rettung Greifenburg und der Notarzthubschrauber C7.