31 Handys am Nova Rock gestohlen: Dieb muss in Häfen

Der Langfinger, der beim Musikfestival im Juni umging, wurde zu einem Jahr Gefängnis verurteilt, davon acht Monate bedingt. Im Oktober ist er wieder draußen.

Bgld. Ein 40-Jähriger, der am Nova Rock Festival 31 Handys sowie Geldbörsen und Bargeld gestohlen haben soll, ist am Montag am Landesgericht Eisenstadt - nicht rechtskräftig - zu einem Jahr Haft, davon acht Monate bedingt verurteilt worden. Der Rumäne war noch am Festivalgelände in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) mit dem Diebesgut im Wert von rund 18.630 Euro erwischt worden. Vor Gericht bekannte er sich schuldig.

Motiv: Der Mann habe davor ein "Verlustgeschäft" gemacht und im Casino Geld verspielt. Deshalb habe er sich dazu entschieden, am Nova Rock Handys zu stehlen, um diese in Rumänien weiterzuverkaufen, erzählte der Angeklagte.

Beute läutete die ganze Zeit

Die SIM-Karten habe er entfernt und weggeschmissen, "weil die Handys ja die ganze Zeit geläutet haben" - ebenso die Handyhüllen, einen Führerschein und einen Personalausweis, weil er sie nicht gebraucht habe. Eine Kreditkarte behielt der Angeklagte. Sie wurde gemeinsam mit den Mobiltelefonen bei ihm sichergestellt, die noch am Festivalgelände wieder den Besitzern übergeben wurden.

Die Richterin sprach den Angeklagten wegen der Vergehen des gewerbsmäßigen Diebstahls, der Urkundenunterdrückung, der Entfremdung unbarer Zahlungsmittel und der dauernden Sachentziehung schuldig. Ihm wird die Untersuchungshaft seit seiner Festnahme am Nova Rock im Juni angerechnet, sodass er noch knapp zwei Monate bis Mitte Oktober absitzen muss. Zehn Euro muss er an einen Festivalbesucher zahlen, dessen Handyhülle er weggeworfen hatte. Der Angeklagte nahm das Urteil an. Die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab.