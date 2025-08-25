Alles zu oe24VIP
Giftiges Schlangen-Drama in Italien: 12-Jähriger am Strand gebissen
Lebensgefahr!

Giftiges Schlangen-Drama in Italien: 12-Jähriger am Strand gebissen

25.08.25, 15:11
Urlaubs-Drama! Eine giftige Schlange hat in Italien einen 12-Jährigen gebissen. Nur durch Zufall bemerkte dies ein Arzt, der dem Buben zur Hilfe eilte und ihm dadurch das Leben rettete. 

Ein 12-jähriger Junge aus Oderzo in Venetien, Italien, wurde von einer giftigen Viper gebissen, als er einen Tag mit seiner Familie am Strand verbrachte. Der Unfall ereignete sich gegen 19 Uhr in der italienischen Stadt Caorle, am Strand von Ponente.

Arzt rettete dem Jungen das Leben

Nach dem Schlangen-Biss schwebte der Bub in Lebensgefahr - zufällig befand sich jedoch ein Arzt vor Ort und sorgte für erste Hilfe, bis die Einsatzkräfte eintrafen. Der Arzt erschlug die Schlange mit einer Schaufel. Der Zustand des Jungen konnte stabilisiert werden, ehe er ins Krankenhaus nach Portogruaro eingeliefert wurde.

Dort wurde ihm ein Anti-Vipern-Serum verabreicht, das eine Ausbreitung des Gifts in seinem Körper verhindern konnte.

