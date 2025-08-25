Während Pinkel-Pause: Mann vergisst Frau an Autobahn-Raststätte

Ein kurioser Fall sorgte am Sonntag auf einer Autobahn in Bayern für einen Polizeieinsatz: Ein 39-jähriger Autofahrer fuhr nach einer Toilettenpause weiter – ohne zu bemerken, dass seine Frau noch draußen war.

Die Familie aus Rumänien war auf der Autobahn unterwegs, als der Mann auf einem Parkplatz stoppte. Während er glaubte, dass Frau und Sohn im Wagen blieben, stieg die 37-Jährige doch noch aus. Ihr Mann bemerkte dies nicht und setzte die Fahrt fort, wie die deutsche "Bild" berichtet.

45 Minuten später fiel es auf

Erst an einer Tankstelle in Bad Camberg, rund 45 Minuten später, stellte der Mann fest, dass seine Frau fehlte. Zuvor hatte ihn sein 11-jähriger Sohn geweckt und daran erinnert, dass die Mutter auf die Toilette gegangen war.

Hilfe durch Busfahrer und Polizei

Die Frau hatte derweil einen Busfahrer angesprochen, der sie mitnahm und sein Telefon zur Verfügung stellte. Über Umwege gelang es der Autobahnpolizei Wiesbaden, Kontakt herzustellen: Die 37-Jährige saß inzwischen in einem rumänischen Reisebus bei Hanau – etwa 70 Kilometer entfernt.

Mann musste sich Ansprache anhören

Mit Unterstützung der Polizei und des Busfahrers konnte die Familie wieder zusammengeführt werden. Vor der Weiterfahrt musste sich der 39-Jährige jedoch einer deutlichen Ansprache seiner Frau stellen. Die Polizei kommentierte abschließend: „Die Schuldfrage werde vermutlich nie geklärt.“