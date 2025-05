Klima-Shakira vorbestraft – jetzt droht Knast

Die bekannte Klimaaktivistin Anja Windl (28), genannt "Klima-Shakira", ist nun vorbestraft, wie "Bild" berichet.

Grund ist ein Strafbefehl über 5.400 Euro (180 Tagessätze à 30 Euro) wegen einer Protestaktion am Stuttgarter Flughafen im August 2024. Die deutsche Studentin hatte damals mit Bolzenschneidern ein Loch in den Zaun geschnitten und sich auf einer Rollbahn festgeklebt.

Parallel läuft in München ein weiteres Verfahren gegen sie wegen einer Autobahnblockade 2023. Die 28-Jährige will den Strafbefehl nicht akzeptieren und Einspruch einlegen – was zu einem neuen Prozess in Stuttgart führen wird.

Jetzt droht Knast

Windl, die in der Vergangenheit durch Klebeproteste in Deutschland und Österreich auffiel, gesteht zwar Angst vor einer Haftstrafe, betont aber:" Aber noch viel größer ist unsere Angst vor dem, was gerade passiert: Regierungen leisten Brandstiftung an unserer Zukunft. Flughäfen verursachen Milliarden an Schäden und befeuern die Klimakatastrophe weiter." Österreich hat gegen sie bereits ein zweijähriges Aufenthaltsverbot verhängt, das jedoch noch nicht rechtskräftig ist.

Finanziell ist die Aktivistin am Limit: Bisher wurden ihre Bußgelder durch Spenden beglichen, doch für die 5.400 Euro fehlt das Geld. Sollte sie nicht zahlen, droht eine Ersatzfreiheitsstrafe.