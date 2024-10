Klima-Shakira Anja Windl muss jetzt in Österreich in Haft

Das ist bitte für die Klima-Kleberin.

Jetzt ist Schluss mit lustig für Klima-Kleberin Anja Windl. Sie muss in Österreich in Haft. Klima-Shakira ist jetzt ein Fall für das Gefängnis.

So kam es zur Strafe

Sie kommt für 14 Tage hinter Gitter. Hintergrund: Am 15. März 2024 traf US-Außenminister Blinken im Bundeskanzleramt auf Kanzler Karl Nehammer. Klima-Aktivistin Anja Windl störte das Treffen eine halbe Stunde vor Beginn und wurde daraufhin von der Polizei zurechtgewiesen, weil sie gegen das Versammlungsgesetz verstoßen habe. Die Beamten mussten ausrücken.

© instagram

Jetzt droht die Haft

Die Protestaktion wurde aufgelöst. Für die Deutsche, die immer wieder auf Österreichs Straßen klebte und alles lahmlegte, hat das nun schwere Konsequenzen. In den sozialen Netzwerken postete sie jetzt einen Brief von der Justiz - und der hat es in sich: Anja Windl muss nach Wien und für 14 Tage in Haft. Die Aktivistin könnte sich lediglich mit 14 Tagessätzen zu je 140 Euro – also insgesamt knapp 2.000 Euro – "freikaufen".