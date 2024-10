Trainer-Legende schmeißt bei Manchester United hin

Trainer-Legende Sir Alex Ferguson wird seine lukrativ dotierte Rolle als globaler Botschafter von Manchester United mit Ende der Saison zurücklegen.

Der Schotte führte die "Red Devils" von 1986 bis 2013 zu 38 Titelgewinnen, darunter zwei in der Champions League und 13 in der Premier League.

2,6 Mio. Euro jährlich

Nach seinem Rücktritt als Chefcoach erhält der nun 82-Jährige rund 2,6 Mio. Euro jährlich für seine Botschafterrolle. Diese fällt nun dem Sparstift zum Opfer. Wie englische Medien am Dienstag mit Verweis auf Quellen im Club berichteten, erfolgt die Trennung vom im Stadion immer wieder präsenten Ferguson amikal.

Horrende Verluste

Bei United werden derzeit aufgrund von horrenden Verlusten in allen Bereichen Einsparungen vorgenommen. Die Bilanz der abgelaufenen Saison ergab ein Minus in der Höhe von mehr als 130 Millionen Euro. Aktuell plagt den Traditionsclub auch eine sportliche Krise. In der Premier League liegt Manchester trotz hoher Ausgaben für Spieler derzeit nur auf Rang 14.