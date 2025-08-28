Alles zu oe24VIP
otto
© screenhsot

Kritik

Mega-Aufregung um Kinder-Hijab bei "Otto"

28.08.25, 17:07
Der Versandhändler Otto steht in der Kritik, weil auf seiner Plattform Hijabs für Kinder angeboten werden. Islamwissenschaftler halten das für problematisch – im Islam selbst gilt eine Verschleierung vor der Pubertät als unnötig. 

Otto ist nach Amazon der zweitgrößte Online-Marktplatz in Deutschland. Entsprechend groß ist die Aufmerksamkeit, die Angebote wie Kinder-Hijabs auslösen.

Bedeutung des Hijabs

Der Hijab ist ein traditionelles islamisches Kleidungsstück, das Haare und Schultern vor fremden Blicken verbirgt. Nach gängiger Lehre sollen ihn Frauen ab der Pubertät tragen.

Experten: Keine Pflicht für Kinder

Der Islamwissenschaftler Bülent Uçar erklärte in deutschen Medien, dass Kinder nach islamischem Konsens vor der Pubertät weder Haare noch Gesicht bedecken müssen.

Frühverhüllung bei Konservativen

In streng konservativen Kreisen, etwa bei Salafisten oder Wahhabiten, versuche man dennoch, bereits Mädchen im Volksschulalter an das Tragen des Hijabs zu gewöhnen.

