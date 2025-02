Neue Todes-Droge aus der E-Zigarette

Eine neue synthetische Droge namens "Görke" schwemmt auf den deutschen Markt und sorgt für große Besorgnis bei Ermittlern und Eltern.

Besonders unter Jugendlichen wird die Substanz, die oft in E-Zigaretten konsumiert wird, immer beliebter. Eine 16-Jährige aus Niedersachsen wäre beinahe an den Folgen des Konsums gestorben.

Lebensgefährliche Reaktion nach Konsum in der Schule

Das Mädchen rauchte eine mit "Görke" versetzte E-Zigarette in ihrer Schule in Sandkrug (Landkreis Oldenburg) und erlitt daraufhin schwere Herz-Kreislauf-Probleme. Sie musste ins Krankenhaus eingeliefert werden und schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr.

Am selben Tag wurde ein 19-jähriger mutmaßlicher Dealer festgenommen. In seiner Wohnung fanden Ermittler große Mengen verdächtiger Liquids. Da gegen ihn bereits ein Haftbefehl vorlag, kam er direkt in Untersuchungshaft, wie "Bild" berichtet.

Synthetische Cannabinoide mit extremen Nebenwirkungen

"Görke" sieht aus wie herkömmliches E-Zigaretten-Liquid, enthält jedoch starke psychoaktive und halluzinogene Substanzen. Die Droge kann bereits nach wenigen Zügen zu Halluzinationen, Psychosen, Angststörungen, Herzrasen und Kreislaufzusammenbrüchen führen.

Polizei und Schulen warnen eindringlich vor der Substanz, die unter Jugendlichen auch als "Baller-Liquid" bekannt ist. Der Konsum kann schnell zu einer starken körperlichen und psychischen Abhängigkeit führen. Bereits ein einziger Zug kann gefährliche Vergiftungen verursachen.