Oktoberfest geschlossen! Millionen Menschen sind betroffen

Nach einem Feuer und dem Fund von Sprengfallen in einem Haus im Norden von München am Mittwoch prüft die Polizei Zusammenhänge mit dem Oktoberfest. Es geht um ein Milliarden-Geschäft und Millionen Besucher.

Das Volksfest blieb zunächst geschlossen. "Mögliche Zusammenhänge mit anderen Orten in München werden geprüft, darunter auch die Theresienwiese", teilte die Polizei auf X mit. "Aus diesem Grund verzögert sich die Öffnung des Festgeländes."

Ausnahmezustand in München

In München läuft das traditionelle Oktoberfest. Es geht in die zweite Woche und langsam auf das Finale zu. In der bayerischen Landeshauptstadt herrscht Ausnahmezustand. Millionen an Touristen und Besuchern strömen in die Metropole und auf das Oktoberfest.

Gesperrt bis mindestens 17 Uhr

Eine Sperrung des Festgeländes ist der absolute Ausnahmezustand - für Wirte der Wiesenzelte und natürlich die Besucher. Wann wieder aufgesperrt wird, ist bisher unklar. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat angekündigt, dass die Sperrung bis mindestens 17 Uhr dauern wird. Ob bis dahin Entwarnung gegeben werden kann, steht in den Sternen.