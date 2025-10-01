Alles zu oe24VIP
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Deutschland
München
© APA/dpa/Felix Hörhager

Oktoberfest-Alarm

München im Ausnahmezustand - Anrainer berichten: "Dann hat's gebrannt"

01.10.25, 10:12
Teilen

   "Gegen circa fünf Uhr aufgewacht, weil es ein paar Mal gescheppert hat", sagte ein Anrainer.  

"Aufgestanden, nachgeschaut, und dann hat's gebrannt." Eine weitere Anrainerin berichtete von einer beißenden Rauchwolke, der Brandgeruch war weithin wahrnehmbar.

München
© APA/dpa/Felix Hörhager

 "Es wird alles evakuiert, die ganze Straße" 

Noch Stunden später war der Rauch aus der Ferne zu sehen. "Es wird alles evakuiert, die ganze Straße", sagte eine Frau. Die Polizei sperrte den Bereich großräumig ab, der Verkehr staute sich.

München
© APA/dpa/Felix Hörhager

München
© APA/dpa/Felix Hörhager

München
© APA/dpa/Felix Hörhager

Sprengsatz und Schüsse 

Dem "Bild"-Bericht zufolge soll ein Mann Sprengsätze in seinem Elternhaus gelegt haben und anschließend Suizid verübt haben, doch offiziell bestätigt war auch das nicht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden