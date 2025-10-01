München im Ausnahmezustand - Anrainer berichten: "Dann hat's gebrannt"

"Gegen circa fünf Uhr aufgewacht, weil es ein paar Mal gescheppert hat", sagte ein Anrainer.

"Aufgestanden, nachgeschaut, und dann hat's gebrannt." Eine weitere Anrainerin berichtete von einer beißenden Rauchwolke, der Brandgeruch war weithin wahrnehmbar.

© APA/dpa/Felix Hörhager

"Es wird alles evakuiert, die ganze Straße"

Noch Stunden später war der Rauch aus der Ferne zu sehen. "Es wird alles evakuiert, die ganze Straße", sagte eine Frau. Die Polizei sperrte den Bereich großräumig ab, der Verkehr staute sich.

Sprengsatz und Schüsse

Dem "Bild"-Bericht zufolge soll ein Mann Sprengsätze in seinem Elternhaus gelegt haben und anschließend Suizid verübt haben, doch offiziell bestätigt war auch das nicht.