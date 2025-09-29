Schock: Wiesn-Besucherin (21) im Gebüsch vergewaltigt

Schock auf der Wiesn in München! Eine 21-jährige Besucherin lernte dort einen Mann kennen, der sie beim Verlassen des Geländes in ein Gebüsch gezogen und dort missbraucht haben soll.

Am Freitag sollen sich die junge Frau und der 22-jährige mutmaßliche Täter auf der Wiesn kennengelernt haben.

Ins Gebüsch gelockt

Gemeinsam verließen sie laut der "Bild" das Oktoberfest in Richtung Theresienhöhe. Dann soll der 22-Jährige seine Begleitung in ein Gebüsch gelockt haben und sich dort an ihr vergangen haben.

Täter gesucht

Die junge Frau konnte sich laut Medieninformationen befreien und flüchten. Vor Ort suchte sie Beamte auf, die sie über den traumatischen Vorfall informierte.

Die Polizei sucht jetzt mit einer Beschreibung nach dem mutmaßlichen Sexualstraftäter. Demnach soll der mutmaßliche Täter 22 Jahre alt, 170 cm groß und hellhäutig sein. Er trägt dunkle kurze lockige Haare, keinen Bart und war mit einer Tracht bekleidet.