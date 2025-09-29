Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Schock: Wiesn-Besucherin (21) im Gebüsch vergewaltigt
© getty

Konnte flüchten

Schock: Wiesn-Besucherin (21) im Gebüsch vergewaltigt

29.09.25, 16:16
Teilen

Schock auf der Wiesn in München! Eine 21-jährige Besucherin lernte dort einen Mann kennen, der sie beim Verlassen des Geländes in ein Gebüsch gezogen und dort missbraucht haben soll. 

Am Freitag sollen sich die junge Frau und der 22-jährige mutmaßliche Täter auf der Wiesn kennengelernt haben.

Ins Gebüsch gelockt

Gemeinsam verließen sie laut der "Bild" das Oktoberfest in Richtung Theresienhöhe. Dann soll der 22-Jährige seine Begleitung in ein Gebüsch gelockt haben und sich dort an ihr vergangen haben.

Täter gesucht

Die junge Frau konnte sich laut Medieninformationen befreien und flüchten. Vor Ort suchte sie Beamte auf, die sie über den traumatischen Vorfall informierte. 

Die Polizei sucht jetzt mit einer Beschreibung nach dem mutmaßlichen Sexualstraftäter. Demnach soll der mutmaßliche Täter 22 Jahre alt, 170 cm groß und hellhäutig sein. Er trägt dunkle kurze lockige Haare, keinen Bart und war mit einer Tracht bekleidet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden