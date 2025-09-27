Alles zu oe24VIP
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Deutschland
Oktoberfest
© Getty Images

Wiesn-Chaos

Oktoberfest-Gelände wegen Überfüllung geschlossen

27.09.25, 18:30
Teilen

Das Münchner Oktoberfest ist am späten Samstagnachmittag wegen Überfüllung geschlossen worden.  

Zum Tischwechsel um 17.00 Uhr seien so viele Menschen auf dem Gelände gewesen, das nichts mehr vor und zurück ging, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums der dpa. Dadurch seien Menschen teils in Panik verfallen, hätten um Hilfe gerufen und den Notruf gewählt. "Es waren einfach zu viele." Etwa eine halbe Stunde lang habe großes Gedränge geherrscht.

Inzwischen sei die Situation wieder entspannter. "Kommt nicht mehr auf das Oktoberfest", teilte die Polizei auf X mit.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden