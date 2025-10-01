Großeinsatz: Schüsse und Explosionen in München

Im Münchner Norden läuft seit den frühen Morgenstunden ein Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr.

Auch Spezialeinheiten und Sprengstoffexperten sind im Einsatz. Nach Informationen der BILD soll es zu mehreren Explosionen gekommen sein, zudem seien Schüsse gefallen.

Es wurde eine männliche Leiche entdeckt, eine weitere Person erlitt Schussverletzungen. Die Hintergründe sind bislang unklar.

Der Einsatzort liegt an der Lerchenauer Straße. Die Polizei hat das Gebiet weiträumig abgesperrt und bittet Anwohner sowie Verkehrsteilnehmer, den Bereich zu meiden oder großräumig zu umfahren.