Alles zu oe24VIP
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Deutschland
Schule Klasse Schüler Lehrer
© Getty

Dauerkrank

Schulleiter kommt seit 5 Jahren nicht zur Arbeit

17.09.25, 10:22
Teilen

Der Direktor ist seit fünf Jahren krankgeschrieben. 

Am Willibrord-Gymnasium im deutschen Emmerich sorgt ein ungewöhnlicher Fall für Aufsehen: Der seit 2019 amtlich bestellte Schulleiter ist seitdem nicht mehr zur Arbeit erschienen. Er befindet sich seit fünf Jahren krankgeschrieben und wurde vor anderthalb Jahren ans benachbarte Andreas-Vesalius-Gymnasium in Wesel abgeordnet – auch dort trat er jedoch nicht in Erscheinung.

Die Bezirksregierung Düsseldorf bezeichnet den Fall als „besonderen und komplexen Fall“. Trotz mehrfacher amtsärztlicher Untersuchungen und der Abordnung an ein wohnortnäher gelegenes Gymnasium konnte keine Rückkehr des Schulleiters erreicht werden. Beide Schulen werden daher kommissarisch geführt. Eine offizielle Nachbesetzung der Schulleiterstelle ist derzeit nicht möglich, da der Posten weiterhin als besetzt gilt.

Die Situation wirft Fragen zur Handhabung von Langzeiterkrankungen im öffentlichen Dienst auf und sorgt für Diskussionen über Transparenz und Personalmanagement in der Schulverwaltung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden