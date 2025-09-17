Schulleiter kommt seit 5 Jahren nicht zur Arbeit

Der Direktor ist seit fünf Jahren krankgeschrieben.

Am Willibrord-Gymnasium im deutschen Emmerich sorgt ein ungewöhnlicher Fall für Aufsehen: Der seit 2019 amtlich bestellte Schulleiter ist seitdem nicht mehr zur Arbeit erschienen. Er befindet sich seit fünf Jahren krankgeschrieben und wurde vor anderthalb Jahren ans benachbarte Andreas-Vesalius-Gymnasium in Wesel abgeordnet – auch dort trat er jedoch nicht in Erscheinung.

Die Bezirksregierung Düsseldorf bezeichnet den Fall als „besonderen und komplexen Fall“. Trotz mehrfacher amtsärztlicher Untersuchungen und der Abordnung an ein wohnortnäher gelegenes Gymnasium konnte keine Rückkehr des Schulleiters erreicht werden. Beide Schulen werden daher kommissarisch geführt. Eine offizielle Nachbesetzung der Schulleiterstelle ist derzeit nicht möglich, da der Posten weiterhin als besetzt gilt.

Die Situation wirft Fragen zur Handhabung von Langzeiterkrankungen im öffentlichen Dienst auf und sorgt für Diskussionen über Transparenz und Personalmanagement in der Schulverwaltung.