Sterbender Mann (65) am Bahnsteig bestohlen

Ein erschütternder Vorfall hat am zweiten Weihnachtsfeiertag den Berliner Bezirk Neukölln erschüttert.

In den frühen Morgenstunden brach ein 65-jähriger Mann auf dem U-Bahnhof Hermannplatz zusammen und starb wenig später. Während der Mann offenbar bereits bewusstlos oder im Sterben lag, wurde er von einem Unbekannten bestohlen.

Gegen 0.30 Uhr alarmierten Zeugen Polizei und Rettungskräfte, nachdem sie den Mann regungslos auf einer Bank entdeckt hatten. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche kam jede Hilfe zu spät. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler von einem natürlichen Tod aus, vermutlich infolge eines Herz-Kreislauf-Versagens.

Schockierende Bilder

Besonders schockierend sind die Bilder aus einer Überwachungskamera: Sie zeigen, wie ein Mann sich dem hilflosen Opfer nähert, dessen Taschen durchsucht und anschließend mit mutmaßlich gestohlenen Gegenständen, darunter ein Mobiltelefon, den Bahnhof verlässt. Ob der Täter erkannte, dass der Mann in Lebensgefahr schwebte, ist unklar. Fest steht jedoch, dass er keinerlei Hilfe leistete.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und unterlassener Hilfeleistung und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Der Fall wirft erneut Fragen nach Zivilcourage und Sicherheit im öffentlichen Raum auf.