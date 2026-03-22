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Dominik Krause
© Getty Images

SPD abgewählt

Wahl-Hammer in München: Erstmals grüner Oberbürgermeister

22.03.26, 19:21
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In München dürfte es erstmals einen grünen Oberbürgermeister geben. 

Die Oberbürgermeisterwahl in München war jahrzehntelang eine klare Angelegenheit. Nun wurde die SPD nach 42 Jahren abgewählt. In der Stichwahl um den Posten liegt Dominik Krause von den Grünen vorne. 

Er kommt - knapp zwei Drittel der Wahlbezirke wurden ausgezählt - auf knapp 59 Prozent der Stimmen. Amtsinhaber Dieter Reiter von der SPD kommt auf rund 41 Prozent. 

Reiter hat seine Niederlage bereits eingeräumt und Krause gratuliert. Es sei der letzte Tag seiner politischen Karriere, so Reiter. Zuletzt stand Reiter wegen seines Umgangs mit Vereinsmandaten beim FC Bayern München samt Vergütung in der Kritik. 

Näheres in Kürze...

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