Zirkus-Artistin stürzt vor Augen der Zuschauer in den Tod

Grauen im Zirkuszelt von Bautzen: Eine junge Artistin verlor beim Auftritt am Trapez den Halt, stürzte in die Manege und starb. Mehr als 80 Besucher, viele Familien, wurden Zeugen des Unglücks.

Kurz vor 18 Uhr kam es bei einer Vorstellung des „Circus Paul Busch“ in Bautzen zur Tragödie. Eine junge Artistin stürzte während ihrer Nummer aus etwa fünf Metern Höhe in die Manege. Sie blieb reglos liegen. Die junge Frau verstarb, wie die deutsche "Bild" berichtet.

Entsetzen im Publikum

Mehr als 80 Zuschauer, darunter zahlreiche Familien mit Kindern, wurden Augenzeugen. Entsetzen, Schreie, viele Gäste verließen fluchtartig das Zelt. Für sie wurde psychologische Hilfe bereitgestellt.

Seelsorger kümmerten sich direkt im Zelt um traumatisierte Besucher. Polizeisprecher Stefan Heiduck betonte: „Wer Hilfe braucht, kann sich jederzeit melden.“ Die Regionalleitstelle Hoyerswerda ist unter 03571-4560 erreichbar.

Die Ermittlungen

Wie es zu dem Sturz kommen konnte, ist bislang unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft prüfen die Sicherheitsvorkehrungen und den genauen Ablauf der Vorstellung.