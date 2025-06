Zoo geräumt: Affen ausgebrochen!

Aufregung im Frankfurter Zoo: Am Dienstag sind vier Orang-Utans ausgebrochen, der Tierpark wurde geräumt, wie der Zoo berichtete.

Die Tiere konnten "aufgrund eines technischen Defekts" die Sicherheitsbarrieren ihrer Außenanlage überwinden. Sie seien gegen 14.30 Uhr aus ihrem Gehege, dem Borgori-Wald, entwichen. Genaueres konnte der Zoo zunächst noch nicht sagen.

Nach dem Ausbruch habe der Zoo Notfall-Maßnahmen ergriffen: Mitarbeiter brachten die Besucher in Sicherheit, Kassen und Zugänge wurden geschlossen sowie Maßnahmen zum Einfangen der Tiere getroffen. "Glücklicherweise war es möglich, alle Tiere auf Rückruf zurück in die Anlage und das Tierhaus zu holen", so eine Zoo-Sprecherin. Nach gut einer Stunde seien die Tiere zurück im Tierhaus gewesen. Weder Menschen noch Tiere seien zu Schaden gekommen.