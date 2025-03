Zwei Babyleichen entdeckt

Bei beiden Fällen werde "aufgrund des Auffindezustands" geht die Polizei davon aus, dass die Leichname schon vor längerer Zeit dort abgelegt wurden, berichtet der SWR.

Die Polizei hat Anfang März in einem Haus im Markgräflerland im südlichen Schwarzwald zwei Babyleichen gefunden, wie jetzt bekannt wurde. Die Polizei habe damals einen Hinweis auf den Fund eines Babyleichnams erhalten, wie der SWR unter Berufung auf das Polizeipräsidium berichtet. Die mutmaßliche minderjährige Mutter des Kindes habe eingeräumt, dass es sich um ihr Kind handele. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen sei dann in dem Objekt der Leichnam eines zweiten Säuglings gefunden worden.

Gegen die mutmaßliche Mutter der Säuglinge sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, teilten die Beamten am Dienstag in Freiburg mit. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern noch an.