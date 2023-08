In der Nacht auf Donnerstag konnte man ein wahres Himmels-Spektakel erleben.

Fasziniert blickten die Menschen weltweit in der Nacht auf Donnerstag in den Himmel, denn es gab ein äußerst seltenes astronomisches Ereignis ist zu sehen: Gleichzeitig ein Supermond und ein "Blauer Mond". Der Abstand des Mondes von der Erde ändert sich ständig. Gestern Nacht lag sie diesmal bei gut 357.000 Kilometern. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Abstand des Mondes auf seiner Umlaufbahn liegt bei gut 380.000 Kilometern. Deswegen erscheint der Erdtrabant extrem nahe an der Erde – es war der größte Vollmond des Jahres, ein Supermond.

Der Vollmond vergangene Nacht war auch ein "Blue Moon", der im Schnitt nur alle zwei Jahre vorkommt. Definition: Es ist der zweite Vollmond innerhalb eines Monats, der letzte war am 1. August. Weil zwei Vollmonde in einem Kalendermonat so selten sind, wird der zweite als Blue Moon bezeichnet. Das nächste Mal gibt es den "Blauen Mond" erst am 31. Mai 2026.

Die besten Bilder vom Supermond aus aller Welt

Menschen weltweit verfolgten das Himmels-Spektakel. Aufnahmen zeigen den Supermond der vergangenen Nacht in seiner vollen Pracht:

Hier geht der Blue Moon über Havanna (Kuba) auf:

Der "Blaue Mond" zwischen den Simon Bolivar Center Türmen in Caracas (Venezuela):

Der Supermond geht hinter dem Galataturm in Istanbul auf:

Der Blue Moon hinter der Statue des Pobednik in Belgrad:

Hier ist der Supermond hinter dem Apollo Tempel in Korinth zu sehen:

Doha City:

Rabat:

Nikosia:

Der "Blue Moon" über Kamrup (Indien):