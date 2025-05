Die ersten Worte des neuen Papstes

Der US-Kardinal Robert Francis Prevost ist am Donnerstag zum Papst gewählt worden. Der 69-jährige Ordensmann und Kurienkardinal gab sich den Namen Leo XIV.

Der neue Papst ist das 267. Oberhaupt der katholischen Kirche seit dem heiligen Petrus. Leo XIV. erteilte als erste Amtshandlung den Segen "Urbi et orbi".

Appell zum Frieden

Der Pontifex richtete an die Gläubigen einen eindringlichen Appell zum Frieden. Er rief die Gläubigen auf, die Gottesmutter für den Frieden zu bitten. "Helft uns Brücken des Dialogs aufzubauen", sagte Leo XIV. Hunderttausende Menschen klatschten begeistert Applaus und skandierten den Namen "Leo, Leo!".

Lange in Peru gelebt

Der Ordensmann des Augustinerordens, der lange in Peru gelebt hatte, richtete an die spanischsprachigen Pilger einen Gruß und gedachte seines Vorgängers Papst Franziskus. "Wir haben noch in den Ohren die schwache, aber mutige Stimme von Franziskus, der Rom segnete. Er erteilte seinen Segen an die ganze Welt am Ostersonntag. Gott liebt uns, Gott liebt euch alle. Das Böse wird nicht siegen, wie sind alle in den Händen Gottes", so der 69-Jährige.