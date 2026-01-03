Alles zu oe24VIP
Nicholas Maduro
© Getty Images

US-Kräfte

DIESE Eliteeinheit schnappte Diktator Maduro

03.01.26, 10:59
Venezuelas Präsident Nicolás Maduro ist festgenommen worden. 

Wie Donald Trump bekannt gab, ist Venezuelas Präsident Nicolás Maduro in den frühen Morgenstunden des Samstags festgenommen worden.

Nicolas Maduro
© Getty Images

Demnach erfolgte der Zugriff durch Angehörige der Delta Force.

Festnahme durch Spezialeinheit

Bei der Delta Force handelt es sich um die wichtigste Spezialeinheit des US-Heeres für geheime Missionen. Laut dem Bericht soll sie direkt an der Festnahme von Maduro beteiligt gewesen sein.

Trumps Angriff auf Venezuela

Bekannte Eliteeinheit

Die Delta Force war auch für eine Operation im Jahr 2019 verantwortlich, bei der der frühere Anführer der Terrormiliz „Islamischer Staat“, Abu Bakr al-Baghdadi, getötet wurde.

Bericht beruft sich auf Quellen

Die Informationen stammen laut CBS News aus Kreisen von US-Regierungsvertretern. Weitere Details zu Ablauf oder Umständen der Festnahme wurden nicht genannt.

