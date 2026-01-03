DIESE Eliteeinheit schnappte Diktator Maduro

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro ist festgenommen worden.

Wie Donald Trump bekannt gab, ist Venezuelas Präsident Nicolás Maduro in den frühen Morgenstunden des Samstags festgenommen worden.

Demnach erfolgte der Zugriff durch Angehörige der Delta Force.

Festnahme durch Spezialeinheit

Bei der Delta Force handelt es sich um die wichtigste Spezialeinheit des US-Heeres für geheime Missionen. Laut dem Bericht soll sie direkt an der Festnahme von Maduro beteiligt gewesen sein.

Bekannte Eliteeinheit

Die Delta Force war auch für eine Operation im Jahr 2019 verantwortlich, bei der der frühere Anführer der Terrormiliz „Islamischer Staat“, Abu Bakr al-Baghdadi, getötet wurde.

Bericht beruft sich auf Quellen

Die Informationen stammen laut CBS News aus Kreisen von US-Regierungsvertretern. Weitere Details zu Ablauf oder Umständen der Festnahme wurden nicht genannt.