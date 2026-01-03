Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
maduro
© getty

Caracas

Venezuela spricht von "schweren militärischen Angriff" der USA

03.01.26, 08:58
Teilen

Schwere Vorwürfe aus Caracas. 

Venezuela warf den USA unterdessen einen „schweren militärischen Angriff“ vor.

Trumps Angriff auf Venezuela

  • Venezuela 1/20
    venezuela
  • Venezuela 2/20
    venezuela
  • Venezuela 3/20
    venezuela
  • Venezuela 4/20
    venezuela
  • Venezuela 5/20
    venezuela
  • Venezuela 6/20
    venezuela
  • Venezuela 7/20
    venezuela
  • Venezuela 8/20
    venezuela
  • Venezuela 9/20
    venezuela
  • Venezuela 10/20
    venezuela
  • Venezuela 11/20
    venezuela
  • Venezuela 12/20
    venezuela
  • Venezuela 13/20
    venezuela
  • Venezuela 14/20
    venezuela
  • Venezuela 15/20
    venezuela
  • Venezuela 16/20
    venezuela
  • Venezuela 17/20
    venezuela
  • Venezuela 18/20
    venezuela
  • Venezuela 19/20
    venezuela
  • Venezuela 20/20
    Venezuela

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© x

In einer Mitteilung der Regierung hieß es, Staatschef Nicolás Maduro habe den Ausnahmezustand ausgerufen.  

Venezuela
© x

"Insbesondere Öl und Mineralien"

Der Vorwurf aus Caracas: Die USA würden „Venezuelas strategische Ressourcen, insbesondere Öl und Mineralien, an sich zu reißen“ wollen und „die politische Unabhängigkeit des Landes gewaltsam zu brechen“. 

Das sagt Maduro 

Die Angriffe stellten eine Verletzung der UNO-Charta dar, hieß es in einer Mitteilung der venezolanischen Regierung. 

Belohnung für Festnahme Maduros ausgesetzt

Nach Maduros von Betrugsvorwürfen überschatteter Wiederwahl erkennt die Regierung in Washington den Linkspolitiker nicht mehr als rechtmäßigen Staatschef an. Außerdem wirft sie ihm vor, selbst in Drogengeschäfte verwickelt zu sein. Für Informationen, die zu Maduros Festnahme führen, haben die USA eine Belohnung von bis zu 50 Millionen Dollar (42,55 Mio. Euro) ausgesetzt.

Riesige Ölreserven 

Maduro wiederum unterstellt den USA, es auf Venezuelas riesige Ölreserven abgesehen zu haben. Das südamerikanische Land verfügt mit schätzungsweise 303 Milliarden Barrel (je 159 Liter) über die größten Ölreserven der Welt. Wegen Sanktionen, Missmanagement und fehlender Investitionen bleibt die Förderung allerdings weit hinter den Möglichkeiten zurück.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden