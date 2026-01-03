Venezuela spricht von "schweren militärischen Angriff" der USA

Schwere Vorwürfe aus Caracas.

Venezuela warf den USA unterdessen einen „schweren militärischen Angriff“ vor.

In einer Mitteilung der Regierung hieß es, Staatschef Nicolás Maduro habe den Ausnahmezustand ausgerufen.

"Insbesondere Öl und Mineralien"

Der Vorwurf aus Caracas: Die USA würden „Venezuelas strategische Ressourcen, insbesondere Öl und Mineralien, an sich zu reißen“ wollen und „die politische Unabhängigkeit des Landes gewaltsam zu brechen“.

Das sagt Maduro

Die Angriffe stellten eine Verletzung der UNO-Charta dar, hieß es in einer Mitteilung der venezolanischen Regierung.

Belohnung für Festnahme Maduros ausgesetzt

Nach Maduros von Betrugsvorwürfen überschatteter Wiederwahl erkennt die Regierung in Washington den Linkspolitiker nicht mehr als rechtmäßigen Staatschef an. Außerdem wirft sie ihm vor, selbst in Drogengeschäfte verwickelt zu sein. Für Informationen, die zu Maduros Festnahme führen, haben die USA eine Belohnung von bis zu 50 Millionen Dollar (42,55 Mio. Euro) ausgesetzt.

Riesige Ölreserven

Maduro wiederum unterstellt den USA, es auf Venezuelas riesige Ölreserven abgesehen zu haben. Das südamerikanische Land verfügt mit schätzungsweise 303 Milliarden Barrel (je 159 Liter) über die größten Ölreserven der Welt. Wegen Sanktionen, Missmanagement und fehlender Investitionen bleibt die Förderung allerdings weit hinter den Möglichkeiten zurück.