Tiefflieger und Mega-Explosionen in Venezuela

In der venezolanischen Hauptstadt Caracas sind in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) starke Explosionen und Lärm, der an den Überflug von Flugzeugen erinnerte, zu hören gewesen.

Der Vorfall begann gegen 02.00 Uhr (Ortszeit, 07.00 Uhr MEZ), wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Reuters sprach von mindestens einer Rauchwolke, die über der Hauptstadt zu sehen sei. Im südlichen Teil von Caracas, unweit einer großen Militärbasis, gab es demnach keinen Strom.

Entmachtung von Maduro

US-Präsident Donald Trump hat wiederholt mit einem militärischen Eingreifen in Venezuela gedroht. Er drängt seit längerem auf eine Entmachtung des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro.

https://x.com/Kedar_speaks88/status/2007351956755591572/video/1

⁠Die US-Regierung hat dazu Sanktionen gegen das südamerikanische Land ausgeweitet und ihre Militärpräsenz in der Region verstärkt. Es gab mehr als zwei Dutzend Angriffe auf Schiffe, die angeblich am Drogenhandel im Pazifik und in der Karibik beteiligt waren.

USA schweigen

Das US-Verteidigungsministerium war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu ⁠erreichen.