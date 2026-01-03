Alles zu oe24VIP
© afp

Venezuela

"In diesem Moment wird Caracas bombardiert"

03.01.26, 09:17
Teilen

Venezuela wirft den USA "schweren militärischen Angriff" vor.  

Ziel sollten unter anderem Militäreinrichtungen sein, berichtete eine CBS-Reporterin ⁠am Samstag auf X unter Berufung auf US-Vertreter.

Trumps Angriff auf Venezuela

Kolumbien äußert sich 

Auch der Präsident des Nachbarlandes Kolumbien sprach von einem Angriff auf Venezuela: "In diesem Moment wird Caracas bombardiert. Alarm an alle: Venezuela wurde angegriffen. Sie beschießen es mit Raketen", schrieb Staatschef Gustavo Petro auf X.

"Vereinten Nationen sollten zusammentreten" 

"Die Organisation Amerikanischer Staaten und die Vereinten Nationen sollten sofort zusammentreten", forderte er.

