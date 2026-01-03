Venezuela wirft den USA "schweren militärischen Angriff" vor.
Ziel sollten unter anderem Militäreinrichtungen sein, berichtete eine CBS-Reporterin am Samstag auf X unter Berufung auf US-Vertreter.
- Kriegsbeben in Venezuela: Trump hat Angriff befohlen
- Tiefflieger und Mega-Explosionen in Venezuela
- Venezuela spricht von "schweren militärischen Angriff" der USA
Trumps Angriff auf Venezuela
Kolumbien äußert sich
Auch der Präsident des Nachbarlandes Kolumbien sprach von einem Angriff auf Venezuela: "In diesem Moment wird Caracas bombardiert. Alarm an alle: Venezuela wurde angegriffen. Sie beschießen es mit Raketen", schrieb Staatschef Gustavo Petro auf X.
"Vereinten Nationen sollten zusammentreten"
"Die Organisation Amerikanischer Staaten und die Vereinten Nationen sollten sofort zusammentreten", forderte er.