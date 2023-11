Dieser einfache Test zeigt, wie lange Sie leben

Laut Forschern aus Brasilien soll ein einfacher Test zeigen, wie lange man lebt.

Brasilianische Forscher haben in einer Studie den Zusammenhang des Sterberisikos mit der Balance bei Menschen mittleren und hohen Alters untersucht. Mithilfe eines 10-Sekunden-Tests wollen sie das Sterberisiko vorhersagen können. Dazu mussten die Studien-Teilnehmer (1.702 Personen) ein Bein an die andere Wade legen und die Arme am Körper anlegen. Wer diese Position mindestens zehn Sekunden lang halten konnte, hatte den Test bestanden.

Mit zunehmenden Alter schwindet bei vielen Menschen die Balance. Das untermauerten auch die Studienergebnisse: Je höher das Alter, desto größer wurde auch die Durchfallquote des Balance-Tests. Bei den 71- bis 75-Jährigen fiel beispielsweise über die Hälfte durch. Die Forscher wollten einen möglichen Zusammenhang zwischen der Fähigkeit zehn Sekunden lang zu balancieren und der Gesamtsterblichkeit zu untersuchen.

Sterbewahrscheinlichkeit höher

In den darauffolgenden sieben Jahren starben 123 Personen. Auffallend war, dass die Sterbewahrscheinlichkeit in der Gruppe, die den Test nicht geschafft hat (17,5 Prozent) deutlich höher war als bei jenen, die den Test erfolgreich absolviert hatten (4,6 Prozent).

Die Forscher stellten fest, dass hohes Alter und ungesunder Lebensstil in der Gruppe der Balance-Test-Durchgefallenen häufig vertreten war. Daraus schlossen sie, dass für ältere und alte Personen, die den Test nicht bestanden hatten, das Gesamtsterberisiko in den untersuchten sieben Jahren um 84 Prozent höher sei. Das traf auch dann zu, wenn andere Faktoren wie Alter, BMI und gesundheitliche Risikofaktoren berücksichtigt wurden.

Kleine Stichprobe

Allerdings handelt es sich bei der beschriebenen Studie, um eine Beobachtungsstudie, bei der einige Faktoren außer Acht gelassen wurden. Außerdem handelt es sich um eine kleine Stichprobe. Um eine aussagekräftigere Kausalität zwischen Balance und Sterberisiko zu erhalten, müssten Folgestudien durchgeführt werden.

Balance spielt aber eine wichtige Rolle für die körperliche Fitness und um Stürze zu verhindern.