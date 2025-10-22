DIESER Wels ist jetzt Weltrekord! Fisch ist fast 3 Meter lang

Zwei Hobbyangler haben einen riesigen Wels gefangen – fast drei Meter lang und damit ein neuer Weltrekord.

Am Sonntag gelang zwei Anglern im Stausee von Rybnik im Süden Polens ein Rekordfang: ein Wels mit einer Länge von 292 Zentimetern. Damit übertraf das Tier den bisherigen Weltrekord um sieben Zentimeter.

„Ein echtes Monster“

„Ein echtes Monster“, sagte einer der beiden Fischer nach dem Fang. Der Hobbyangler Krzysztof Pyra berichtete dem Nachrichtenportal sport.pl, der Kampf mit dem riesigen Fisch habe über eineinhalb Stunden gedauert. Gemeinsam mit seinem Angelkollegen Adrian Gontarz konnte er das Tier schließlich aus dem Wasser holen. „Als wir ihn endlich sahen, konnten wir es kaum glauben: ein riesiger Fisch“, beschrieb Pyra den Moment.

Weltrekord offiziell bestätigt

Der Riesenwels misst stolze 292 Zentimeter und übertrifft damit den bisherigen Rekordhalter aus Italien, der 2023 gefangen wurde und „nur“ 285 Zentimeter lang war. Nach dem Vermessen und Fotografieren setzten die beiden den Fisch wieder zurück ins Wasser.

Glückwünsche aus der Stadt

Die Stadt Rybnik gratulierte den beiden Männern zu ihrem außergewöhnlichen Fang. Der Wels werde „in die Angelgeschichte“ eingehen, hieß es. Man hoffe, dass der spektakuläre Fang „Rybnik auf der ganzen Welt berühmt machen“ werde.

See für große Fische bekannt

Der Stausee im Süden Polens ist unter Anglern berühmt für seine großen Fische. Regelmäßig werden dort Exemplare von über zwei Metern Länge gefangen. Grund dafür ist das benachbarte Kraftwerk, das warmes Wasser in den See leitet – ideale Bedingungen für schnelles Fischwachstum.