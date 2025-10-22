Al Bano & Romina Power: Tochter Ylenia soll auf DIESER Insel leben

Die Tochter der beiden italienischen Schlagerstars verschwand im Jahr 1993 spurlos. Jetzt gibt es neue Hinweise auf ihren Aufenthaltsort.

Seit nunmehr 31 Jahren fehlt von Ylenia Carrisi jede Spur. Die älteste Tochter des einstigen Schlagertraumpaares Al Bano und Romina Power verschwand Anfang 1994 spurlos – und bis heute gibt es keine bestätigte Erklärung für ihr Verschwinden. Immer wieder tauchten im Laufe der Jahre neue Hinweise auf, doch keiner davon führte bisher zur Aufklärung. Nun sorgt ein neuer Bericht für Aufsehen: Eine italienische Insel soll neuerdings im Zentrum der Ermittlungen stehen.

Mehr lesen:

Im Podcast „SoKo Schlager“, der sich mit Kriminalfällen aus der Welt des Schlagers beschäftigt, wurde der Fall erneut thematisiert. Dort fiel auch der Name einer Insel, auf der Ylenia zuletzt vermutet wird. Laut dem Podcast könnte die heute 53-Jährige ein zurückgezogenes Doppelleben führen – fernab von Kameras, Medien und öffentlichem Interesse. Der Gedanke, dass sie sich womöglich bewusst aus dem Rampenlicht verabschiedet haben könnte, beschäftigt viele Fans.

Al Bano: Hoffnung bleibt lebendig

Für Al Bano Carrisi bleibt seine Tochter weiterhin ein Teil seines Lebens – auch ohne Gewissheit über ihr Schicksal. Der Sänger verbringt viel Zeit in seiner Heimatregion Apulien und teilt regelmäßig Naturaufnahmen auf Instagram. Vor Kurzem postete er Bilder von der aufblühenden Landschaft – für viele Fans ein möglicher, stiller Hinweis auf Hoffnung und einen möglichen Neubeginn.

Ob es sich dabei tatsächlich um mehr als Symbolik handelt, ist unklar. Fest steht: Al Bano und Romina Power haben nie aufgehört, an das Überleben ihrer Tochter zu glauben. Und obwohl der Fall offiziell als ungelöst gilt, lässt dieser neue Hinweis zumindest eines aufleben – die Hoffnung.