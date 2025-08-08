Nach 25 Jahren: Liebes-Comeback und Hochzeit für Al Bano & Romina Power?

Al Bano und Romina Power sorgen 25 Jahre nach ihrer Trennung erneut für Herzklopfen bei ihren Fans. Auf Social Media zeigen sie sich vertrauter denn je – und ein besonderes Detail entfacht nun sogar Hochzeitsgerüchte.

25 Jahre nach ihrer Trennung verdichten sich die Anzeichen, dass zwischen Al Bano und Romina Power mehr als nur musikalische Harmonie herrscht. Die Italo-Schlager-Ikonen zeigen sich auf Social Media inniger denn je – lächelnd, vertraut, fast wie früher. Besonders ein gemeinsamer Video-Post mit dem Titel „Felicità“ lässt Fans aufhorchen. Bahnt sich hier etwa ein Liebes-Comeback an?

Auch abseits der Bühne sprechen die Gesten eine klare Sprache. Während Romina bei einem Konzert in Mailand von der Zeit mit Al Bano schwärmt, betont er, wie sehr er sich auf das Wiedersehen freut. Zärtliche Blicke, gemeinsame Reisen und musikalische Auftritte lassen die Grenze zwischen Job und Gefühl verschwimmen. In Mörbisch kämpften die beiden zwar mit organisatorischen Problemen, waren aber ebenso eine Einheit.





Hochzeit auf Al Banos Weingut?

Und dann ist da noch ein besonderes Detail: Die kleine Kapelle auf Al Banos Weingut in Cellino San Marco, in der sich das Paar 1970 das Jawort gab, wird derzeit renoviert. Ein Zufall – oder romantische Vorbereitung für ein zweites Eheversprechen?

In den sozialen Netzwerken träumen die Fans bereits von einer Reunion mit kirchlichem Segen – ein emotionales Comeback, gekrönt von einem symbolträchtigen Neuanfang dort, wo einst alles begann. Sollte es tatsächlich so weit kommen, wäre es weit mehr als ein Liebes-Comeback – es wäre ein musikalisch-romantisches Märchen mit Happy End.