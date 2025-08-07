Alles zu oe24VIP
Lorenz Büffel
© Getty Images

Hochzeitslocation?

Büffelmann 6“: Schlager-Star Lorenz Büffel plant eigene Bar am Ballermann

07.08.25, 11:37
Ballermann-Star Lorenz Büffel und seine Frau Emily gewähren private Einblicke in ihr Familienleben auf Mallorca – zwischen Kinderchaos, Partytrubel und einem überraschenden Bar-Projekt an der Playa. 

Zwischen Windelwechseln und Megapark-Auftritten: Ballermann-Star Lorenz Büffel (46, bürgerlich Stefan Scheichel) gewährt private Einblicke in sein turbulentes Leben als Stimmungssänger, Vater und Ehemann.

In einer neuen Doku zeigt der gebürtige Österreicher aus Krems an der Donau, wie er gemeinsam mit Ehefrau Emily Gierten und den beiden Söhnen Leo und Bruno den Alltag meistert – irgendwo zwischen Kinderlärm und Konfettikanone.

Seit 2019 ist das Paar zusammen, 2020 wurde geheiratet, 2022 folgte der Umzug nach Mallorca. Die Baleareninsel ist längst nicht mehr nur Bühne, sondern Heimat – für die ganze „Büffel“-Familie.


 

Große Überraschung an der Playa de Palma

Gleich in der ersten Folge der Doku wartet Lorenz Büffel mit einem echten Knaller auf: Er will eine eigene Bar am Ballermann eröffnen – den „Büffelmann 6“.
Doch das soll kein x-beliebiger Partytempel werden. Der Sänger hat Größeres vor: Neben Sangria und Schlager will er dort auch Heiraten am Ballermann möglich machen – mit echten Ringen, echten Gefühlen und natürlich echtem Büffel-Flair. „Fast wie in Las Vegas – nur mit Bier statt Elvis“, so der Plan.

Der Haken an der Sache? Ehefrau Emily weiß noch nichts von der Idee ihres Mannes. Ob sie bei diesem verrückten Vorhaben mitzieht, bleibt offen – Konfliktpotenzial nicht ausgeschlossen.


 

Familienleben mit Mallorca-Flair

Trotz Partyleben zeigt die Doku auch die andere Seite des Ballermann-Büffels: liebevoller Vater, witziger Ehemann, chaotischer Familienmensch. Inmitten von Spielzeug, Sandburgen und Soundchecks gibt's einen ehrlichen Einblick in ein Leben, das genauso laut wie herzlich ist. 

 

Lorenz Büffel – der Mann hinter „Johnny Däpp“ – beweist, dass man nicht nur auf der Bühne Vollgas geben kann, sondern auch zu Hause.

