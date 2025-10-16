Al Bano & Romina Powers Tochter Ylenia: Neue Hinweise im mysteriösen Vermisstenfall

Seit über 30 Jahren bleibt das Verschwinden von Ylenia Carrisi, Tochter des berühmten Schlagerpaars Al Bano und Romina Power, ein unaufgeklärtes Mysterium. In der neuen Folge von SoKo Schlager gehen Janina Kirsch und Bettina Steinke den verbliebenen Spuren nach.

Vor mehr als 30 Jahren verschwand Ylenia Carrisi, Tochter des legendären Schlagerpaars Al Bano und Romina Power, in New Orleans unter mysteriösen Umständen. Zurück blieben nur ihr Pass, ihre Kleidung und ein Tagebuch – doch die entscheidenden Antworten fehlen bis heute. Was geschah in jener schicksalhaften Nacht?

Al Bano und Romina Power mit ihrer Tochte Ylenia Carrisi Anfang der 90er. © Getty Images

In der neuen Episode von SoKo Schlager machen sich Janina Kirsch und Bettina Steinke auf die Spurensuche. Sie gehen allen möglichen Erklärungen nach, von der Annahme einer heimlichen Flucht bis hin zur tragischen Möglichkeit, dass Ylenia im Mississippi ertrunken sein könnte. Doch während ihrer Ermittlungen stoßen sie auf eine bislang unbekannte Wendung. In der aktuellen Folge kommen neue, alarmierende Details ans Licht, die das Bild des Falls weiter verkomplizieren.





Heiße Spur - schreckliche Details

Ein Mann rückt dabei besonders ins Zentrum: Alexander Masakela. Der Straßenmusiker, der angeblich mit Ylenia befreundet war, teilte sich nur kurz vor ihrem Verschwinden ein Hotelzimmer mit der jungen Frau. Doch der Name Masakela ist keineswegs unbeschrieben: Der Mann geriet immer wieder in den Fokus der Polizei. In SoKo Schlager wird nun erstmals die vollständige Akte zu Alexander Masakela veröffentlicht, in der schwere Vorwürfe wie Raub und sexuelle Übergriffe dokumentiert sind. Könnte er der entscheidende Schlüssel zu diesem seit mehr als drei Jahrzehnten ungelösten Vermisstenfall sein?

