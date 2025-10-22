Fast 40 Jahre Ehe – so bleibt die Leidenschaft bei Hansi Hinterseer lebendig

Seit fast 40 Jahren gehen Hansi Hinterseer und seine Frau Romana gemeinsam durchs Leben – und wirken dabei noch immer verliebt wie am ersten Tag. In seiner neuen Biografie gibt der Volksmusikstar seltene Einblicke in sein Liebesleben.

Hansi Hinterseer (71) ist nicht nur eine feste Größe in der Welt der Volksmusik, sondern auch ein Ehemann mit Herz. Seit über 39 Jahren steht ihm seine Frau Romana zur Seite – und das mit bewundernswerter Beständigkeit. In seiner neuen Biografie „Hansi – Mein Leben zwischen Berg und Bühne“, die Mitte Oktober erschienen ist, gewährt der Sänger nun ungewöhnlich persönliche Einblicke in seine langjährige Ehe und verrät, was ihre Liebe so stark macht.

Mehr lesen:

„Das würde ich bestimmt nicht tun, wenn meine Ehe unglücklich wäre“

Romana ist für den gebürtigen Tiroler weit mehr als nur die Frau an seiner Seite. Sie sei sein Ruhepol, sein Zuhause, wie er in seinem Buch schreibt: „Nach vielen Veranstaltungen fahre ich direkt nach Kitzbühel zurück, weil ich am liebsten zu Hause bin. Das würde ich bestimmt nicht tun, wenn meine Ehe unglücklich wäre.“

Doch auch bei den Hinterseers ist nicht jeder Tag eitel Wonne. Wie in jeder langjährigen Beziehung gibt es auch bei ihnen Meinungsverschiedenheiten. Das Geheimnis, wie sie damit umgehen, klingt charmant einfach – und typisch für das Paar. Romana verrät mit einem Lachen:

„Wir schauen uns an und einer von uns sagt immer: ‚Schatzerl, komm her zu mir!‘ – und alles ist wieder gut.“





Liebe geht durch den Magen – besonders bei den Hinterseers

Neben Zuneigung, Humor und gegenseitigem Respekt spielt auch das gemeinsame Essen eine zentrale Rolle in ihrer Beziehung. Romana, die italienische Wurzeln hat, steht mit Leidenschaft am Herd und verwöhnt ihren Hansi regelmäßig mit seinen Lieblingsgerichten. Diese gemeinsamen Momente am Esstisch sind für das Paar mehr als nur Alltag – sie sind gelebte Nähe.

Was bleibt, ist ein Bild von zwei Menschen, die sich über Jahrzehnte hinweg nicht nur gefunden, sondern auch füreinander entschieden haben – immer wieder aufs Neue.