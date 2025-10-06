Wenn Turbobier dem Hinterseer Konkurrenz macht: Après-Ski mal anders

Marco Pogo macht mit Turbobier eine Kampfansage an Hansi Hinterseer - die Band spielt am 10. Jänner 2026 auf der Sonnalm in Kitzbühel.

Fans österreichischer Punkmusik dürfen sich auf ein außergewöhnliches Erlebnis freuen: Turbobier bringen ihren unverwechselbaren Sound in ungewohnter Form in die Berge. Unter dem Motto „Hüttenzauber“ kündigt die Band ein einmaliges Akustik-Konzert an – und zwar am 10. Jänner auf der Sonnalm in Kitzbühel / Pass Thurn.

Mehr lesen:

„Då ziagts dem Hansi Hinterseer vor Neid die Moonboots aus“, scherzen die Musiker, während sie ankündigen, dass sie trotz zahlreicher Auftritte in den letzten Jahren nun erstmals ein richtiges Bergkonzert spielen. „Nachdem wir schon fast überall gespielt haben, aber ein echter Berg in unserer Historie noch fehlt, ist es nun soweit“, heißt es in der offiziellen Ankündigung.

Freier Eintritt

Da die Sonnalm keine schweren Boxen zulässt, wird das Konzert speziell akustisch gestaltet – ein einmaliges Erlebnis für alle Fans. Der Eintritt ist frei, sodass Musikliebhaber ohne Kosten die besondere Atmosphäre zwischen Gipfeln und Schnee genießen können.

© Dominik Beckmann

"Pferdekutsche" am Berg

Für diejenigen, die nicht auf Skiern unterwegs sein möchten oder einfach nur die Aussicht genießen wollen, gibt es eine kreative Alternative: 60 Berg- und Talfahrten mit einer „Pferdekutsche“, die in Wahrheit ein Ski-Doo ist, können auf pogosempire.com gebucht werden.

Das Konzertplakat zeigt die Musiker rund um Marco Pogo in weißer Skimontur – ein stimmungsvolles Bild, das mit einem Augenzwinkern die Kombination aus Punkrock, alpiner Umgebung und Winterspaß einfängt.